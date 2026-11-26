Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу посетил концерт российских артистов в Пхеньяне, где выступила народная артистка России Лариса Долина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Российская делегация прибыла в Северную Корею 26 ноября по приглашению Министерства культуры КНДР. Как сообщает южнокорейское издание SPN, её возглавил заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев. В состав также вошли Национальный академический оркестр народных инструментов имени Осипова и Лариса Долина.

Долина в Северной Корее. Фото © SPN

Музыкальный вечер состоялся в Пхеньянском оперном театре. Среди зрителей также находился министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Долина исполнила свои известные песни «Погода в доме», «Стена» и «Счастья тебе, Земля моя!». Кроме того, в программе прозвучали русские народные композиции «Калинка», «Катюша», «Вдоль по Питерской» и «Камаринская» в исполнении оркестра имени Осипова.

Зрители встретили выступление аплодисментами. После концерта Ким Чен Ын поднялся на сцену и лично поблагодарил российских исполнителей. Затем северокорейский лидер около получаса беседовал с Александром Козловым.

Концерт приурочили к 13-му заседанию российско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Переговоры проходят в Пхеньяне с 25 по 27 ноября под председательством Александра Козлова и министра внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.

Напомним, несколько дней назад Ким Чен Ын лично принял верительные грамоты у нового российского посла Андрея Подъёлышева. Дипломат был назначен на эту должность в июле 2026 года.