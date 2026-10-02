Приглашение остаётся в силе: В МИД раскрыли детали визита Ким Чен Ына в Россию

Конкретные сроки возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока не определены. Об этом журналистам заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«Это приглашение было дано уже давно, но оно имеется. Пока сроков конкретных нет», — сказал дипломат.

В последний раз северокорейский лидер приезжал в Россию в сентябре 2023 года. Тогда он встретился с Владимиром Путиным на космодроме Восточный, а затем посетил ряд объектов на Дальнем Востоке.

Контакты Москвы и Пхеньяна продолжают активно развиваться. В сентябре 2026 года Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю годовщины образования КНДР, подчеркнув традиции дружбы и взаимопомощи между странами. Спустя неделю Ким Чен Ын направил российскому лидеру ответное послание, заявив о намерении продолжать укрепление двусторонних связей.