Путин проводил Ким Чен Ына после завершения переговоров на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин проводил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, завершившего визит на Дальний Восток. Лидеры успели ещё раз коротко пообщаться уже на крыльце космодрома Восточный, после чего северокорейский политик сел в машину и уехал.

Лидер КНДР выразил президенту России искреннюю признательность за приглашение и радушное гостеприимство. Это была первая зарубежная поездка Ким Чен Ына за четыре года и уже второй его визит в Россию.