Путин проводил Ким Чен Ына после завершения переговоров на космодроме Восточный
Путин проводил Ким Чен Ына после завершения переговоров. Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин проводил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, завершившего визит на Дальний Восток. Лидеры успели ещё раз коротко пообщаться уже на крыльце космодрома Восточный, после чего северокорейский политик сел в машину и уехал.
Ким Чен Ын уехал с космодрома Восточный. Видео © LIFE
Лидер КНДР выразил президенту России искреннюю признательность за приглашение и радушное гостеприимство. Это была первая зарубежная поездка Ким Чен Ына за четыре года и уже второй его визит в Россию.
Напомним, что лидер КНДР прибыл на станцию Хасан в Приморском крае на бронепоезде. 13 сентября он вместе с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный в Амурской области, осмотрел ключевые объекты, а затем лидеры провели переговоры. По словам северокорейского лидера, Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это.