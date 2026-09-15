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Регион
Опубликовано 15 сентября, 02:00

Ким Чен Ын направил Путину ответную телеграмму по случаю годовщины КНДР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности Пхеньяна и дальше поддерживать Россию и укреплять двусторонние связи. Об этом говорится в ответной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину, которую северокорейский лидер направил 14 сентября по случаю 78-й годовщины основания КНДР. Об этом сообщает ЦТАК.

«Дорогой друг корейского народа, товарищ Владимир Путин, я и весь корейский народ испытывают безграничное воодушевление и выражают глубокую признательность за то, что вы прислали тёплую поздравительную телеграмму по случаю 78-й годовщины основания КНДР. Сегодня обе страны и народы КНДР и РФ в суровых вихрях истории укрепляют доверие и сплочённость, совместно защищают справедливость и мир, продолжая вписывать новые страницы в великую историю союза», — говорится в заявлении.

Лидер КНДР отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна развиваются на основе доверия и союзнических связей. По его словам, правительства двух стран намерены расширять сотрудничество и углублять взаимодействие, опираясь на традиции дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Говоря о российско-украинском конфликте, северокорейский лидер выразил уверенность в победе РФ.

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Напомним, 9 сентября Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 78-летия образования КНДР. Президент РФ подчеркнул, что связи двух стран всегда опирались на дружбу, добрососедство и взаимопомощь. Кроме того, во Владивостоке открыли мурал в честь дружбы России и КНДР. На одной из опор Золотого моста разместили роспись с изображением российского и корейского военнослужащих, которые держат друг друга за руки.

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Тимур Хингеев
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