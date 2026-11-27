Североосетинские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Грузию 740 тысяч долларов через пункт пропуска Верхний Ларс. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России в «Максе».

Крупную партию наличной валюты обнаружили при досмотре автомобиля россиянина, направлявшегося за границу. Мужчина спрятал деньги в специально оборудованных тайниках и не указал их в таможенной декларации. Общая стоимость обнаруженных купюр в пересчёте на российскую валюту превысила 59 миллионов рублей.

Операцию провели совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере. Фигуранту может грозить до четырёх лет ограничения свободы либо многократный штраф.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку незаконного вывоза 136 миллионов рублей в Киргизию. Крупную сумму обнаружили у 28-летнего пассажира рейса в Бишкек, который отказался объяснять происхождение средств. По решению суда деньги сверх разрешённого лимита конфисковали.