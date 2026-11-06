Россияне начали сообщать о необычных кражах денег прямо во время авиаперелётов. Пассажиры оставляют сумки с наличными на багажных полках, а после приземления обнаруживают вместо долларов и евро дешёвые иностранные банкноты. За последние месяцы таких историй набралось несколько десятков, утверждает kp.ru.

Одним из пострадавших стал музыкант Дмитрий Судзиловский, летевший из Москвы в Анкару. Он специально положил рюкзак над своим креслом, развернув замки к стенке. Однако уже в такси выяснилось, что из двух конвертов исчезли доллары и евро. Вместо них кто-то оставил нигерийские найры и узбекские сумы общей стоимостью около тысячи рублей.

Музыкант обратился в авиакомпанию, но получил ответ, что сообщать о пропаже следовало ещё во время полёта. В полицию Турции он не пошёл. Кто именно мог незаметно добраться до денег, установить не удалось.

Похожие случаи, по данным издания, происходили на рейсах в Турцию, Вьетнам и ОАЭ. Так, одна из пассажирок лишилась 3400 долларов, обнаружив вместо них банкноты Малави. Другая россиянка сообщила о пропаже 4200 евро. В большинстве описанных историй деньги исчезали из ручной клади, которую владельцы оставляли без присмотра.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, что прежде слышал преимущественно о кражах во время промежуточных посадок. Теперь злоумышленники, предположительно, пользуются тем, что на ночных рейсах многие пассажиры спят. При этом установить причастных непросто: человек, открывающий багажную полку, редко вызывает подозрения.

Авиаэксперт Роберт Сулейманов также обратил внимание на необычный характер подобных происшествий. Он не исключил, что кражи могут совершаться при участии сообщников.

Адвокат Андрей Мишонов советует при обнаружении пропажи немедленно обратиться к бортпроводникам, а после посадки — в транспортную полицию. Чем раньше пассажир сообщит о случившемся, тем больше шансов найти свидетелей и установить обстоятельства хищения. Деньги, документы и другие ценности специалисты рекомендуют держать при себе, особенно во время сна.

Ранее Life.ru рассказывал о краже почти полумиллиона рублей у россиянина на рейсе с Сейшел в Абу-Даби. По словам пострадавшего, после перелёта вместо крупных долларовых купюр он обнаружил в своей сумке банкноты номиналом один доллар.