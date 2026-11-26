На европейскую валюту в октябре пришлось лишь 20,82% от общего объёма платежей через международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT. За месяц доля евро сократилась на 0,87 процентного пункта, следует из опубликованного 26 ноября отчёта системы.

По подсчётам РИА «Новости», европейская валюта обновила исторический минимум. Предыдущий антирекорд SWIFT зафиксировала в марте 2026 года, когда показатель опустился до 21,3%.

Американский доллар, напротив, укрепил свои позиции. Его доля за месяц увеличилась на 1,67 процентного пункта и достигла 51,3%. Британский фунт стерлингов сохранил третье место с показателем 7,02%.

На четвёртой строчке расположилась японская иена, доля которой выросла до максимальных с апреля 3,76%. Замкнул пятёрку лидеров китайский юань — его показатель снизился с 3,33% до 2,95%.

Если исключить платежи внутри еврозоны, разрыв между американской и европейской валютами окажется ещё заметнее. В этом случае на доллар приходится 60,64% объёма расчётов через SWIFT, а на евро — всего 12,73%.

Тем временем Россия продолжает расширять использование национальных валют во внешней торговле. На переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 25 ноября Владимир Путин сообщил, что 96% взаимных расчётов двух стран проходят в национальных валютах.