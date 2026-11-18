Российская внешняя торговля за последние пять лет пережила масштабную валютную перестройку. Если раньше подавляющее большинство экспортных платежей поступало в долларах и евро, то теперь на эти валюты приходится лишь небольшая часть расчётов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к Деловому совету АТЭС.

Глава государства привёл показатели, демонстрирующие масштаб произошедших изменений. По его словам, в 2021 году американская и европейская валюты обеспечивали 85% оплаты российского экспорта, однако сейчас их совокупная доля сократилась до 9%.

«Кардинально изменилась валютная структура нашей торговли. Если ещё в 2021 году доля доллара и евро в оплате нашего экспорта составляла 85%, то сейчас упала до 9%», — указал президент.

При этом российский лидер подчеркнул, что Москва изначально не собиралась отказываться от использования западных валют. Изменение порядка расчётов стало вынужденным ответом на ограничения, введённые против России.

«Мы же не отказывались ни от доллара, ни от евро. Нам отказали в использовании этих валют. И, честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя», — заявил Путин.

Президент также отметил, что России удалось выстроить альтернативную финансовую инфраструктуру. Благодаря работе банков и других институтов отечественные компании получили возможность проводить международные платежи практически со всеми регионами мира.

«Благодаря функционированию банковских и других институтов нам удалось создать сеть, обеспечивающую проведение финансовых платежей практически по всему миру», — подчеркнул глава государства.