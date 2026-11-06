Российские экспортёры практически перестали оставлять за рубежом деньги от продажи отечественной продукции. В страну возвращается 99,5% средств, которые должны поступить по экспортным сделкам, а большая часть расчётов уже проводится в национальных валютах. О результатах финансового мониторинга президенту Владимиру Путину доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

По словам руководителя ведомства, контроль за движением экспортной выручки стал одним из важных направлений работы службы. Сейчас под наблюдением находятся российские компании, занимающиеся поставками продукции за границу. Полученные результаты показывают, что практически все причитающиеся экспортёрам средства возвращаются в российскую финансовую систему.

«Сегодня 99,5% тех средств, которые должны вернуться за реализацию продукции, они возвращаются в Россию, и 87% — это деньги, уже расчёты идут в национальных валютах», — сообщил Чиханчин.

Таким образом, на доллары и евро в международных расчётах приходится всё меньшая роль, тогда как российские компании активнее используют рубли и валюты других государств. По оценке главы Росфинмониторинга, переход на альтернативные способы расчётов становится важной частью перестройки внешнеэкономических связей страны.

Однако работа ведомства не ограничивается контролем за экспортными платежами. Чиханчин подчеркнул, что сейчас в России формируется полноценная система финансовой безопасности, которая должна противодействовать не только отмыванию незаконных доходов, но и другим угрозам экономике.

Особое значение эта работа приобретает в преддверии международной оценки. В 2027 году ожидается миссия FATF — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эксперты организации должны будут оценить эффективность российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Глава Росфинмониторинга отметил, что к этой проверке необходимо подойти с комплексно выстроенной системой финансовой защиты, а не только с набором отдельных механизмов контроля.

По сути, речь идёт о создании инфраструктуры, способной обеспечить прозрачность денежных потоков, защитить экономику от незаконных операций и повысить устойчивость финансовой системы в условиях внешних ограничений.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин назвал защищённость финансовой системы одним из главных условий конкурентоспособности России на мировом рынке. Президент подчеркнул, что от прозрачности денежных операций и надёжности финансовых институтов зависит не только положение крупных компаний, но и привлекательность страны для бизнеса. Об этом глава государства заявил на торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию Росфинмониторинга.