Надёжность и защищённость финансовой системы напрямую влияют на конкурентоспособность России и отечественного бизнеса на мировом рынке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии в честь 25-летия Росфинмониторинга.

«Прозрачность, надёжность финансовой системы, её защищенность — это важнейший фактор глобальной конкурентоспособности страны, российских компаний и бизнеса, привлекательности национальной юрисдикции», — подчеркнул глава государства.

Таким образом, президент связал финансовую безопасность не только с защитой денежных операций, но и с условиями работы российских компаний и привлекательностью страны для ведения бизнеса. Торжественное мероприятие проходит 5 ноября в Государственном Кремлёвском дворце и приурочено к четвертьвековому юбилею Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин высоко оценил работу Росфинмониторинга по борьбе с коррупцией, отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. В поздравлении с 25-летием службы президент назвал ведомство одной из ключевых структур, обеспечивающих экономическую безопасность страны.