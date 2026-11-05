Путин: Финансовая разведка России может работать на уровне лучших в мире
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российская финансовая разведка по эффективности не уступает ведущим зарубежным службам, а по отдельным направлениям даже превосходит их. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию Росфинмониторинга.
«Вы на деле доказали, что российская финансовая разведка способна работать на уровне лучших мировых стандартов, а в чём-то и лучше, в чём-то превосходительнее», — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что за четверть века Росфинмониторинг превратился в одну из важнейших структур, обеспечивающих финансовую безопасность страны. По его словам, деятельность ведомства играет существенную роль в защите государственного и экономического суверенитета России.
Служба занимается противодействием отмыванию преступных доходов, выявлением подозрительных денежных операций и пресечением каналов финансирования терроризма. В своей работе специалисты используют современные цифровые технологии и аналитические инструменты.
Путин также высоко оценил профессионализм сотрудников ведомства, благодаря которым в России сформирована система противодействия финансовым преступлениям. Росфинмониторинг продолжает развивать сотрудничество с зарубежными партнёрами и совершенствовать механизмы выявления финансовых угроз.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин поздравил Росфинмониторинг с 25-летием и отметил его успехи в борьбе с коррупцией и терроризмом. В поздравлении от 1 ноября президент подчеркнул, что ведомство активно внедряет цифровые технологии для анализа денежных операций, защиты бюджетных средств и выявления преступных схем.