Президент России Владимир Путин назвал завершение разработки национальной концепции финансовой безопасности одним из главных приоритетов Росфинмониторинга и поручил ведомству активнее использовать искусственный интеллект для выявления угроз. Об этом глава государства заявил 5 ноября на торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию службы.

«Среди безусловных приоритетов — завершение создания национальной концепции финансовой безопасности. Её реализация призвана содействовать модернизации и развитию всей отечественной так называемой антиотмывочной системы. Это важнейшая работа для обеспечения интересов государства», — подчеркнул президент.

По словам Путина, новая концепция должна стать основой для совершенствования механизмов противодействия незаконным финансовым операциям. При этом глава государства призвал соблюдать баланс: упрощать процедуры для добросовестных участников рынка и одновременно усиливать контроль за подозрительными переводами и расчётами.

Отдельное внимание президент уделил необходимости предупреждать финансовые преступления ещё до того, как они причинят ущерб. Для этого Росфинмониторингу предстоит эффективнее использовать инструменты финансовой разведки, внедрять современные аналитические модели и развивать технологические возможности службы.

«Ваша задача — видеть, что называется, видеть на дальних постах, до того, как они нанесут реальный ущерб, а для этого эффективно использовать инструменты финансовой разведки, более активно внедрять передовые аналитические модели и технологии искусственного интеллекта», — заявил Путин.