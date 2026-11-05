Путин призвал Росфинмониторинг внедрять ИИ для раннего выявления угроз
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин назвал завершение разработки национальной концепции финансовой безопасности одним из главных приоритетов Росфинмониторинга и поручил ведомству активнее использовать искусственный интеллект для выявления угроз. Об этом глава государства заявил 5 ноября на торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию службы.
«Среди безусловных приоритетов — завершение создания национальной концепции финансовой безопасности. Её реализация призвана содействовать модернизации и развитию всей отечественной так называемой антиотмывочной системы. Это важнейшая работа для обеспечения интересов государства», — подчеркнул президент.
По словам Путина, новая концепция должна стать основой для совершенствования механизмов противодействия незаконным финансовым операциям. При этом глава государства призвал соблюдать баланс: упрощать процедуры для добросовестных участников рынка и одновременно усиливать контроль за подозрительными переводами и расчётами.
Отдельное внимание президент уделил необходимости предупреждать финансовые преступления ещё до того, как они причинят ущерб. Для этого Росфинмониторингу предстоит эффективнее использовать инструменты финансовой разведки, внедрять современные аналитические модели и развивать технологические возможности службы.
«Ваша задача — видеть, что называется, видеть на дальних постах, до того, как они нанесут реальный ущерб, а для этого эффективно использовать инструменты финансовой разведки, более активно внедрять передовые аналитические модели и технологии искусственного интеллекта», — заявил Путин.
Ранее Владимир Путин призвал усилить борьбу с финансовыми схемами иностранных спецслужб и международных преступных группировок. Выступая на мероприятии в честь 25-летия Росфинмониторинга, глава государства предупредил, что злоумышленники всё активнее используют криптовалюты и современные платёжные инструменты для сокрытия незаконных операций.