Президент России Владимир Путин предупредил, что зарубежные спецслужбы и международные преступные группировки используют криптовалюты и современные платёжные технологии для сокрытия незаконных денежных операций. Об этом глава государства заявил 5 ноября на торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию Росфинмониторинга.

«Часто угрозы формируются за пределами России. Международные криминальные группировки, да и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии, используют криптовалюты и другие платёжные инструменты для прикрытия преступных и теневых расчётов, всё чаще пытаются тянуть в свои схемы несовершеннолетних и вообще молодых людей», — отметил президент.

Особую обеспокоенность российского лидера вызывает вовлечение подростков и молодёжи в незаконные финансовые операции. По его словам, организаторы преступных схем всё активнее используют новые способы проведения платежей, чтобы скрывать происхождение и назначение денежных средств.

В связи с этим Путин поставил перед Росфинмониторингом задачу совершенствовать методы выявления подозрительных операций. Особое внимание, подчеркнул он, необходимо уделять техническому оснащению службы и развитию современных инструментов финансового контроля.

Росфинмониторинг занимается противодействием отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Ведомство также отслеживает подозрительные финансовые операции и взаимодействует с правоохранительными органами для пресечения незаконных схем.

Ранее Владимир Путин призвал Олимпийский комитет России продолжать защищать права отечественных спортсменов на международной арене. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что Международный олимпийский комитет, отдельные спортивные федерации и Спортивный арбитражный суд (CAS) уже принимают решения в пользу российских атлетов.