Путин обратил внимание, что Международный олимпийский комитет, отдельные спортивные федерации и Спортивный арбитражный суд (CAS) уже принимают решения в пользу российских атлетов. Вместе с тем, по словам президента, некоторые западные государства продолжают вводить политически мотивированные ограничения и не выполняют взятые на себя обязательства.

Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрели однозначных признаков дискриминации в намерении европейских хоккейных сборных бойкотировать матчи с Россией на чемпионате мира 2027 года. В организации пояснили, что отказ от игр может рассматриваться как допустимая форма политического протеста, если он не направлен против спортсменов по национальному признаку. При этом в ООН признали, что не располагают достаточной информацией о мотивах европейских федераций, поэтому окончательную оценку их действиям дать невозможно.