Путин призвал ОКР продолжить защиту прав российских спортсменов
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Олимпийский комитет России должен продолжать отстаивать интересы отечественных спортсменов на международной арене, несмотря на сохраняющиеся ограничения со стороны отдельных западных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 5 ноября.
«А нашему национальному Олимпийскому комитету нужно, безусловно, продолжить работу по защите интересов российских спортсменов», — подчеркнул глава государства.
Путин обратил внимание, что Международный олимпийский комитет, отдельные спортивные федерации и Спортивный арбитражный суд (CAS) уже принимают решения в пользу российских атлетов. Вместе с тем, по словам президента, некоторые западные государства продолжают вводить политически мотивированные ограничения и не выполняют взятые на себя обязательства.
Российский лидер отметил, что вопрос защиты спортсменов требует дальнейшей работы. Он также анонсировал отдельное обсуждение этой темы.
Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрели однозначных признаков дискриминации в намерении европейских хоккейных сборных бойкотировать матчи с Россией на чемпионате мира 2027 года. В организации пояснили, что отказ от игр может рассматриваться как допустимая форма политического протеста, если он не направлен против спортсменов по национальному признаку. При этом в ООН признали, что не располагают достаточной информацией о мотивах европейских федераций, поэтому окончательную оценку их действиям дать невозможно.