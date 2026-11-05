Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями, одновременно упростив процедуры для добросовестных участников рынка. Об этом глава государства заявил на торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию Росфинмониторинга.
«Необходимо упрощать процедуры в то же время для добросовестных участников рынка и одновременно ужесточать контроль за подозрительными операциями», — подчеркнул российский лидер.
По словам президента, совершенствование финансового контроля должно учитывать интересы участников рынка, соблюдающих законодательство. При этом подозрительные денежные операции требуют более пристального внимания со стороны уполномоченных органов.
Ранее Life.ru сообщал о предложении Росфинмониторинга расширить основания для блокировки банковских операций. Ведомство подготовило поправки, позволяющие временно приостанавливать операции клиентов при частичном совпадении их данных со сведениями о лицах, чьи активы подлежат замораживанию. Согласно инициативе, срок приостановки составит пять рабочих дней. Банки также предлагается обязать сообщать о попытках проведения операций с заблокированными средствами.