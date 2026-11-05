Президент России Владимир Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями, одновременно упростив процедуры для добросовестных участников рынка. Об этом глава государства заявил на торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию Росфинмониторинга.

«Необходимо упрощать процедуры в то же время для добросовестных участников рынка и одновременно ужесточать контроль за подозрительными операциями», — подчеркнул российский лидер.

По словам президента, совершенствование финансового контроля должно учитывать интересы участников рынка, соблюдающих законодательство. При этом подозрительные денежные операции требуют более пристального внимания со стороны уполномоченных органов.