Доля молодых специалистов в школах должна достичь 40% к 2030 году

Доля молодых специалистов в российских образовательных организациях к 2030 году должна составлять не менее 40%, а количество незакрытых вакансий в школах необходимо сократить до уровня не выше 1%. Такие целевые показатели обозначили в Министерстве просвещения РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Для достижения этих целей подготовку будущих учителей планируют теснее связать с кадровыми потребностями образовательных учреждений. При этом поддержка начинающих педагогов должна продолжаться и после окончания вузов, чтобы помочь им закрепиться в профессии.

«К 2030 году доля молодых специалистов в образовательных организациях должна составлять уже не менее 40%, а фактических вакансий — не превышать 1%», — подчеркнули в министерстве.

Ведомство также намерено обновить единые требования к подготовке учителей. Сейчас корректируется так называемое «Ядро высшего педагогического образования», определяющее структуру, содержание и результаты обучения студентов педагогических специальностей.

После завершения этой работы университеты получат новые методические рекомендации. Особое внимание в них уделят применению искусственного интеллекта в образовании, а также вопросам воспитания школьников.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовленном Минпросвещения законопроекте с новыми мерами поддержки педагогов. Документ предусматривает возможность присвоения звания «Ветеран труда» после 25 лет педагогического стажа, бесплатное посещение музеев и правовую помощь учителям. Для начинающих специалистов предлагается гарантировать наставничество продолжительностью не менее года.