Доля пессимистов среди страховщиков имущества выросла втрое

Российские страховщики хуже стали оценивать перспективы сегмента non-life — страхования, не связанного со страхованием жизни. За год доля позитивно настроенных компаний здесь снизилась с 87 до 59%. При этом в страховании жизни настроения, наоборот, улучшились: число оптимистов выросло с 59 до 64%, следует из аналитического обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» к форуму «Будущее страхового рынка».

Главные причины пессимизма в non-life — рост убыточности и снижение инвестиционного дохода. Среди основных проблем всего страхового рынка компании также называют высокую ключевую ставку, инфляцию и падение рентабельности.

Особенно заметно давление растущих расходов: по данным «Эксперт РА», страховые взносы в non-life в первом полугодии 2026 года увеличились примерно на 9%, однако выплаты росли ещё быстрее — на 11%. Сильнее всего эта проблема затрагивает автострахование и ДМС.

В страховании жизни ситуация выглядит оптимистичнее. Аналитики связывают это с продолжающимся ростом бизнеса, возвращением долгосрочных продуктов и постепенным оживлением кредитного страхования жизни.

Одним из главных достижений отрасли страховщики при этом считают цифровизацию. Компании наращивают онлайн-продажи, развивают дистанционное урегулирование убытков и внедряют искусственный интеллект в рабочие процессы. В среднем в 2025 году на развитие ИТ они направляли 2–3% полученных страховых премий.

Участники рынка ожидают, что по итогам 2026 года non-life вырастет на 5–10%, а страхование жизни — на 10–15%. Аналогичный рост в 10–15% страховщики прогнозируют для ДМС и страхования имущества граждан и компаний. Каско и страхование от несчастных случаев и болезней могут прибавить 5–10%, ОСАГО — до 5%.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 сентября россияне получили право на налоговый вычет по взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. При ставке НДФЛ 13% вернуть можно до 52 тысяч рублей в год, а на верхних ступенях шкалы — до 88 тысяч.