Приплывшая проблема: В России хотят изменить правила страхования жилья от ЧС

В этом году в России прогнозировались масштабные паводки из-за рекордно снежной зимы — и прогнозы начали сбываться: уже пострадали 26 регионов. Самый сильный удар стихии пришёлся на Дагестан, а общий ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Заместитель научного руководителя Финансового университета Александр Шатилов в беседе с Life.ru подчеркнул, что предотвращение и компенсация ущерба от чрезвычайных ситуаций крайне важны для социальной стабильности.

Как правило, недвижимость — квартиры и загородные дома — является наиболее ценной собственностью россиян. Соответственно, утрата этого имущества воспринимается крайне болезненно. Отсюда и повышенная чувствительность к угрозам, последствия которых люди не могут компенсировать самостоятельно. Александр Шатилов Заместитель Научного руководителя Финансового университета

По данным исследования Финансового университета при Правительстве РФ, каждый третий россиянин (32%) обеспокоен сохранностью имущества из-за природных катаклизмов. Сильнее всего тревожатся жители Курганской области (80%) и Дагестана (73%).

Главными угрозами респонденты называют ураганы (50%, максимальные показатели — 77% в Волжском и 76% во Владикавказе) и наводнения (27%, максимум — 87% в Дагестане). Пожары упоминают лишь 5% опрошенных, хотя в 2010 году огонь охватил 22 региона и нанёс колоссальный ущерб. Кроме того, почти 35% россиян считают, что природные катаклизмы стали происходить чаще.

Согласно исследованию, за последние десять лет 6% россиян сталкивались с повреждением имущества из-за природных ЧС. В отдельных регионах показатель значительно выше: в Дагестане — 59%, в Курганской области — 37%, в Вологодской области — 33%.

При этом уровень страхования жилья от ЧС остаётся крайне низким: по данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), застрахованы лишь около 10% жилых помещений, а по данным соцопросов — всего 6%.

Таким образом, более 90% граждан остаются без страховой защиты и в случае разрушения жилья вынуждены рассчитывать в основном на помощь государства, которое компенсирует ущерб не полностью и, как правило, значительно медленнее страховщиков.

Интерес к страхованию при этом есть. Около 30% россиян хотели бы застраховать имущество от природных ЧС. Самую высокую готовность продемонстрировали жители Новороссийска (78%), Севастополя (61%) и Кургана (55%). Наиболее популярными страховыми лимитами стали суммы до 1 млн рублей (29%), 2–3 млн рублей (25%) и 4–5 млн рублей (22%). Средний желаемый уровень страхового покрытия составил 4,3 млн рублей.

В ВСС подчёркивают, что страховая сумма определяется реальной стоимостью жилья, тогда как государственные компенсации рассчитываются исходя из социальных нормативов и часто покрывают лишь базовые потребности.

Однако 54% россиян по-прежнему считают, что ущерб от природных ЧС должно компенсировать государство. Шатилов отмечает, что такой подход формирует у населения завышенные ожидания.

«Население забывает, что обязанность государства — обеспечить базовые условия для существования, а создание полноценного комфорта — забота самого человека. Государственная помощь обеспечивает крышу над головой, а о качестве этой крыши люди должны позаботиться сами», — считает Шатилов.

Сейчас законопроект об обязательном страховании жилья от ЧС рассматривают Минфин, МЧС, Банк России и Всероссийский союз страховщиков. После согласований документ планируют внести в Государственную думу. Эксперты оценивают вероятность его принятия как высокую.

Начальник управления по работе с регуляторными рисками РЕСО-Гарантия Михаил Волохатов подчеркнул, что сама идея давно назрела.

«Мы положительно оцениваем законопроект с точки зрения главной цели — обеспечить населению страховую защиту при ущербе от чрезвычайных ситуаций. Идея обсуждается давно, но раньше по разным причинам так и не была реализована», — отметил он.

По словам Волохатова, одной из главных проблем прежних инициатив было отсутствие устойчивого механизма реализации и единого подхода между регионами и федеральным центром.

Старший вице-президент Страхового Дома ВСК Алексей Чуб добавил, что прежняя система региональных программ фактически не заработала.

«Механизм добровольного страхования через региональные программы так и не был реализован: ни один субъект РФ не утвердил такую программу», — подчеркнул он.

После обсуждений с Госдумой, Минфином, Банком России и другими ведомствами было решено отказаться от региональной модели и перейти к единой федеральной системе.

Обновлённая версия законопроекта предусматривает создание федеральной программы возмещения ущерба, а также перестраховочного пула страховщиков. По мнению участников рынка, это позволит снизить нагрузку на Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК) и упростить распределение рисков.

Директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц «Росгосстраха» Екатерина Зенченко поддержала инициативу, но подчеркнула важность взвешенного подхода.

«Важно, чтобы система была понятной для страхователя и имела реальную клиентскую ценность. На фоне роста климатических рисков страхование жилья становится уже не формальностью, а необходимостью», — отметила она.

Волохатов также добавил, что успех реформы во многом будет зависеть от удобства оформления полисов.

«Одним из ключевых шагов должно стать нормативное закрепление простоты заключения договоров страхования, в том числе через все современные каналы продаж», — заявил эксперт.

Ранее Life.ru писал, какие документы нужны для оформления дарственной на недвижимость и почему суд может признать такую сделку недействительной. Одной из самых частых причин остаётся состояние здоровья участников сделки.