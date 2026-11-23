Доля женщин среди осуждённых в России достигла рекордных 20% за 15 лет
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В России доля женщин среди осуждённых по уголовным делам достигла 20% по итогам 2025 года — максимального значения с 2010-го. Всего суды вынесли приговоры примерно 87 тысячам россиянок. Такие данные приводятся в исследовании проекта «Если быть точным».
Исследователи также обнаружили различия в структуре преступлений. Среди приговоров женщинам на кражи приходится 27%, тогда как у мужчин этот показатель составляет 23%. За мошенничество осуждены 10% женщин против 4% мужчин.
Ещё заметнее разница в делах о неуплате алиментов. В структуре женских приговоров они занимают 16%, тогда как среди мужчин — 7%.
В то же время среди осуждённых мужчин значительно выше доля насильственных преступлений. Разбой, вымогательство, преступления с оружием и сексуальные преступления встречаются в структуре мужских приговоров в четыре — десять раз чаще.
Ранее Life.ru сообщал, что за девять месяцев 2026 года количество зарегистрированных преступлений в России сократилось на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным МВД, число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 21,7%. Наиболее заметное снижение зафиксировали в цифровой сфере, где количество преступлений упало на 31,5%.
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