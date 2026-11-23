В России доля женщин среди осуждённых по уголовным делам достигла 20% по итогам 2025 года — максимального значения с 2010-го. Всего суды вынесли приговоры примерно 87 тысячам россиянок. Такие данные приводятся в исследовании проекта «Если быть точным».

Исследователи также обнаружили различия в структуре преступлений. Среди приговоров женщинам на кражи приходится 27%, тогда как у мужчин этот показатель составляет 23%. За мошенничество осуждены 10% женщин против 4% мужчин.

Ещё заметнее разница в делах о неуплате алиментов. В структуре женских приговоров они занимают 16%, тогда как среди мужчин — 7%.

В то же время среди осуждённых мужчин значительно выше доля насильственных преступлений. Разбой, вымогательство, преступления с оружием и сексуальные преступления встречаются в структуре мужских приговоров в четыре — десять раз чаще.