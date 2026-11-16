В Махачкале двух местных жительниц приговорили к трём годам и шести месяцам лишения свободы за торговлю новорождённым ребёнком. По данным следствия, одна из женщин продала другой свою дочь за 300 тысяч рублей. Об этом сообщила прокуратура Дагестана.

Как установил суд, в 2024 году жительница Махачкалы родила девочку в специализированном медучреждении. После выписки она передала младенца другой женщине, с которой заранее договорилась о денежном вознаграждении.

Кировский районный суд Махачкалы признал обеих участниц сделки виновными в торговле людьми по пунктам «б» и «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ. Каждой назначили по три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

При этом реальное отбывание наказания обеим женщинам отсрочили до достижения их детьми 14-летнего возраста. Таким образом, сразу после вынесения приговора в колонию они не отправятся. В прокуратуре уточнили, что после изучения судебного решения будет рассмотрен вопрос о внесении апелляционного представления.

Ранее Life.ru сообщал об аресте в Воронеже гражданина Молдавии, обвиняемого на родине в торговле детьми. По версии молдавских правоохранителей, мужчина вместе с сообщниками применял физическое и психологическое насилие к несовершеннолетней, принуждая её к проституции.