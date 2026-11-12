Ленинский районный суд Воронежа арестовал гражданина Молдавии, которого на родине обвиняют в торговле детьми и вовлечении несовершеннолетней в проституцию. Мужчину заключили под стражу до 10 января 2027 года включительно. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Воронежской области.

По версии молдавских правоохранителей, ещё в 2015 году обвиняемый вместе с сообщниками применял к несовершеннолетней физическое и психологическое насилие, принуждая её к занятию проституцией. В республике его действия квалифицировали по части 3 статьи 206 местного Уголовного кодекса — торговля детьми.

Вопрос о мере пресечения рассмотрели 11 ноября. Прокурор поддержал ходатайство о выдаче мужчины правоохранительным органам Молдавии, указав, что предполагаемое преступление было совершено на территории этой страны, а препятствий для экстрадиции не установлено.

Суд изучил представленные материалы и удовлетворил ходатайство о заключении иностранца под стражу. При этом решение о его непосредственной выдаче молдавским властям пока не принято.

Ранее Life.ru рассказывал о другом уголовном деле, связанном с торговлей несовершеннолетними. В августе 2026 года в Петербурге перед судом предстали четыре сотрудницы частной клиники, которых обвинили в организации незаконной передачи новорождённых иностранцам. По версии следствия, медики подбирали суррогатных матерей, оформляли документы и помогали вывозить младенцев за границу. В материалах фигурируют покупатели из Китая и Швеции, а суммы отдельных сделок достигали 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, Life.ru сообщал о приговоре шестерым сотрудникам частной клиники во Владивостоке. В августе суд назначил им от 8,5 до 11 лет колонии за продажу детей иностранным гражданам. По данным следствия, через учреждение незаконно передали 13 младенцев, а общий оборот преступной схемы за два года мог превысить 53 миллиона рублей. Организатор группировки на момент вынесения приговора находился в розыске.