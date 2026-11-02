Оперативная обстановка в России остаётся стабильной, несмотря на угрозы и вызовы, связанные с проведением специальной военной операции. К такому выводу пришли в аппарате Совета безопасности РФ после анализа преступности за девять месяцев 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Специалисты изучили основные показатели за январь — сентябрь. По оценке Совбеза, ситуация в стране в целом остаётся под контролем, несмотря на сохраняющиеся угрозы безопасности.

Выводы ведомства подкрепляются статистикой МВД. Согласно опубликованным 30 октября данным, за девять месяцев количество зарегистрированных преступлений в России сократилось на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 21,7%.

Заметнее всего снизилось количество преступлений в цифровой сфере — на 31,5%. Мошенничеств всех видов стало меньше на 23,8%, убийств и покушений — на 11,9%, а квартирных краж — на 27,4%. На улицах, площадях и в парках преступления регистрировали на 16,4% реже.

Любопытная тенденция наблюдается и в миграционной статистике. Life.ru рассказывал, как первый замглавы МВД Андрей Кикоть доложил Владимиру Путину о сокращении преступности среди иностранцев на 40%. За первое полугодие было зарегистрировано 14,5 тысячи таких преступлений. В ведомстве связали изменения с расширением полномочий миграционной службы.

Однако не все показатели демонстрировали одинаковую динамику. В октябре Life.ru писал о росте на 12,3% числа подростков, совершивших преступления или участвовавших в них. Речь шла о несовершеннолетних от 14 до 18 лет и статистике за восемь месяцев. При этом, согласно более свежим данным МВД, за девять месяцев количество преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии, сократилось на 2,1%. Эти показатели отражают разные аспекты подростковой преступности.