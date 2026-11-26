Российская актриса Наталья Рудова призналась, что проходила пробы на роль девушки Джеймса Бонда. Об этом знаменитость рассказала «Звездачу» на церемонии вручения премии Voice Man Awards.

Наталья Рудова про пробы на роль девушки Джеймса Бонда. Видео © Звездач

По словам артистки, тогда создатели фильма рассматривали возможность появления в бондиане русской героини. Однако впоследствии концепцию изменили и пересмотрели национальность персонажа. Когда именно проходили кинопробы, Рудова не уточнила.

Актриса также оценила выбор Роберта Паттинсона на роль нового агента 007. Она призналась, что переживала из-за внешности будущего исполнителя роли британского шпиона, поскольку считает красоту, обаяние и харизму неотъемлемыми чертами этого персонажа. Хотя Паттинсон не относится к любимому типажу Рудовой, его внешность артистку вполне устроила.

Актриса добавила, что ради съёмок в бондиане готова значительно похудеть, набрать мышечную массу и научиться самостоятельно выполнять сложные трюки.

Между тем другой российской актрисе Юлии Снигирь удалось обойти Зендею и Энн Хэтэуэй в рейтинге предпочтений отечественных зрителей на роль новой девушки Джеймса Бонда. Фавориткой россиян стала австралийская актриса Марго Робби.