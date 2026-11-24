Марго Робби стала фавориткой российских зрителей на роль новой девушки Джеймса Бонда. В тройку лидеров вошла и Юлия Снигирь, свидетельствуют результаты опроса Кино Mail.

За звезду «Барби» проголосовали 19,4% участников. Второе место досталось Сидни Суини, получившей 15,1% голосов. Аня Тейлор-Джой и российская актриса Юлия Снигирь разделили третью строчку, набрав по 11%.

Всего в голосовании приняли участие около четырёх тысяч человек. Им предложили выбрать будущую экранную спутницу агента 007 из 11 актрис, чьи имена обсуждаются в связи с продолжением знаменитой кинофраншизы.

Особенно примечательным оказался результат Снигирь. Она обошла сразу нескольких востребованных голливудских звёзд, в том числе Дженнифер Лоуренс, Зендею, Кристен Стюарт и Энн Хэтэуэй.

Российская актриса уже знакома зарубежной аудитории. Она снималась вместе с Брюсом Уиллисом в боевике «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», а также участвовала в сериале «Новый Папа» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем.

Следом за первой четвёркой расположилась Маргарет Куолли, известная по фильму «Субстанция». Её кандидатуру поддержали 9% опрошенных.

Кристен Стюарт и Дженнифер Лоуренс получили по 6,8% голосов. Обе актрисы ранее снимались с Робертом Паттинсоном: Стюарт — во франшизе «Сумерки», Лоуренс — в картине «Умри, моя любовь!».

Зендея оказалась на восьмом месте с результатом 6,7%. Ещё меньше голосов досталось Энн Хэтэуэй — 6,2%, Флоренс Пью — 5,6% и Монике Барбаро, замкнувшей список с 2%.