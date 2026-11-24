Юлия Снигирь обошла Зендею и Энн Хэтэуэй в рейтинге претенденток на роль девушки Бонда
Кино Mail: Юлия Снигирь вошла в тройку фавориток россиян на роль девушки Бонда
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Марго Робби стала фавориткой российских зрителей на роль новой девушки Джеймса Бонда. В тройку лидеров вошла и Юлия Снигирь, свидетельствуют результаты опроса Кино Mail.
За звезду «Барби» проголосовали 19,4% участников. Второе место досталось Сидни Суини, получившей 15,1% голосов. Аня Тейлор-Джой и российская актриса Юлия Снигирь разделили третью строчку, набрав по 11%.
Всего в голосовании приняли участие около четырёх тысяч человек. Им предложили выбрать будущую экранную спутницу агента 007 из 11 актрис, чьи имена обсуждаются в связи с продолжением знаменитой кинофраншизы.
Особенно примечательным оказался результат Снигирь. Она обошла сразу нескольких востребованных голливудских звёзд, в том числе Дженнифер Лоуренс, Зендею, Кристен Стюарт и Энн Хэтэуэй.
Российская актриса уже знакома зарубежной аудитории. Она снималась вместе с Брюсом Уиллисом в боевике «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», а также участвовала в сериале «Новый Папа» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем.
Следом за первой четвёркой расположилась Маргарет Куолли, известная по фильму «Субстанция». Её кандидатуру поддержали 9% опрошенных.
Кристен Стюарт и Дженнифер Лоуренс получили по 6,8% голосов. Обе актрисы ранее снимались с Робертом Паттинсоном: Стюарт — во франшизе «Сумерки», Лоуренс — в картине «Умри, моя любовь!».
Зендея оказалась на восьмом месте с результатом 6,7%. Ещё меньше голосов досталось Энн Хэтэуэй — 6,2%, Флоренс Пью — 5,6% и Монике Барбаро, замкнувшей список с 2%.
Ранее Life.ru сообщал, что издание Variety составило список из 19 возможных девушек Бонда. В числе предложенных актрис оказались Марго Робби, Сидни Суини, Зендея, Эмили Блант и Софи Тёрнер. Особое внимание журналисты уделили возможному возвращению Зендеи в экранную пару с Робертом Паттинсоном, с которым она уже работала в фильме «Драма».