Армения должна самостоятельно решить, будет ли она в дальнейшем участвовать в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такую позицию генеральный секретарь объединения Таалатбек Масадыков высказал в интервью ТАСС и журналу «Евразимут».

По словам генсека, нынешнее положение Еревана не устраивает организацию, поскольку республика фактически заморозила своё участие в совместной деятельности. При этом ОДКБ не намерена искусственно обострять ситуацию и продолжит руководствоваться собственным уставом.

«Решение остаётся за армянской стороной: после погашения задолженности участие Армении в работе ОДКБ, включая направление сотрудников, может быть восстановлено», — сказал Масадыков.

Он напомнил, что Ереван перестал перечислять членские взносы в 2024 году. Согласно статье 25 устава ОДКБ, задолженность более чем за два года влечёт ограничение права голоса и возможности выдвигать кандидатов на квотные должности.

Вместе с тем генсек указал, что исключение страны из организации не рассматривается. Несмотря на финансовые разногласия и приостановку участия, Армения продолжает пользоваться гарантиями коллективной безопасности, подчеркнул он.

Ранее Life.ru сообщал, что депутат Госдумы Алёна Аршинова заподозрила премьер-министра Армении Никола Пашиняна в поиске предлога для выхода страны из ОДКБ. По мнению парламентария, претензии Еревана к организации носят искусственный характер, а отказ от союзнических обязательств может ослабить безопасность республики на Южном Кавказе. Аршинова сравнила возможный выход Армении из ОДКБ с «самоубийственным прыжком из мчащегося поезда».