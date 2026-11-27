Отношения России и Армении остаются широкими, несмотря на существующие сложности. Москва также готовится к визиту армянского премьера Никола Пашиняна, который был согласован заранее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Двусторонние отношения достаточно широкие, несмотря на имеющиеся сложности», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что визит Пашиняна в Россию был согласован давно и ранее анонсирован армянской стороной.

«Он был уже анонсирован достаточно давно. И армянская сторона уже его анонсировала, мы действительно к нему готовимся», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении сообщил, что рассчитывает приехать в Москву 3 декабря и провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, в декабре у Пашиняна запланированы ещё две поездки в Россию — для участия в мероприятиях Евразийского экономического союза и СНГ.

Накануне Пашинян заявил, что напряжённость в отношениях с Россией снижается, а Ереван намерен решать спорные вопросы в дружественной атмосфере. По его словам, у Армении нет цели вредить интересам России.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль готовится к визиту Никола Пашиняна в Москву. Тогда Песков подтвердил, что поездка была согласована заранее, а армянский премьер рассчитывал встретиться с Владимиром Путиным 3 декабря.