Кремль готовится к визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию. Поездка была согласована ранее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы готовимся к визиту, он был ранее согласован. [Детали] мы объявим дополнительно», — заявил представитель Кремля.

Как ранее сообщал Арменпресс, Пашинян рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве 3 декабря. Кроме того, армянский премьер намерен принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета 11–12 декабря и встречах лидеров ЕАЭС и СНГ в конце месяца.

Всего глава армянского правительства запланировал три поездки в Россию в декабре. Пашинян выразил надежду на сохранение дружественной атмосферы в отношениях Москвы и Еревана.