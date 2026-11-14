Глава правительства Армении Никол Пашинян собирается провести в России сразу три раунда переговоров в декабре. Визиты намечены на 3, 11 и 22 декабря 2026 года. О своих планах премьер рассказал в Дублинском институте по международным и европейским делам.

Армянский политик рассчитывает, что диалог с Москвой продолжится в дружественной обстановке. Он выразил надежду на сохранение соответствующей атмосферы в отношениях двух государств.

Вопрос о его поездке в РФ поднимался и раньше. На протяжении нескольких месяцев появлялись сообщения о подготовке визита, однако ни Москва, ни Ереван не называли окончательных сроков. Теперь армянский премьер обозначил сразу три даты.

Ранее Life.ru сообщал, что в октябре график поездки армянского премьера в Россию ещё не был согласован. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтверждал отсутствие утверждённых дат. При этом Пашинян ранее принял приглашение Путина посетить Москву для продолжения переговоров.