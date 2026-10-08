График визита Пашиняна в Россию пока не утверждён
Песков: Точных дат визита Пашиняна в Россию пока нет
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Конкретные сроки предстоящего визита главы армянского кабмина Никола Пашиняна в Российскую Федерацию в настоящий момент не определены. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Пока точных дат нет», — сказал он РИА «Новости».
Путин и Пашинян в последний раз лично встречались 1 сентября в Бишкеке. Переговоры продолжались около часа, причём большая часть беседы прошла в закрытом формате. В открытой части стороны затронули отношения России и Армении, а также курс Еревана на сближение с Евросоюзом. После встречи Пашинян заявил о намерении приехать в Москву и продолжить диалог с российским президентом.
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