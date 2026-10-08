График визита Пашиняна в Россию пока не утверждён

Путин и Пашинян в последний раз лично встречались 1 сентября в Бишкеке. Переговоры продолжались около часа, причём большая часть беседы прошла в закрытом формате. В открытой части стороны затронули отношения России и Армении, а также курс Еревана на сближение с Евросоюзом. После встречи Пашинян заявил о намерении приехать в Москву и продолжить диалог с российским президентом.