Армения не намерена разрывать отношения с Россией, создавать кризис в двусторонних связях или отказываться от сотрудничества с Москвой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян в интервью Общественной телекомпании Армении. По его словам, предстоящие переговоры премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным должны помочь урегулировать накопившиеся разногласия.

«Мы никоим образом не намерены разрывать отношения с Россией, создавать кризис в этих отношениях или сжигать мосты с Российской Федерацией. Россия продолжает оставаться важным партнёром Республики Армения», — подчеркнул Костанян.

Он пояснил, что Ереван намерен обсудить с Москвой проблемы, которые накапливались как в последнее время, так и на протяжении более длительного периода. По словам замглавы МИД, пересмотр двусторонних отношений необходим для их оздоровления и дальнейшего развития.

Отдельно Костанян выразил надежду, что российская сторона придерживается аналогичного подхода и предстоящая встреча пройдёт в партнёрской атмосфере.