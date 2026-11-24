В Москве обсудили дальнейшее развитие экономических и гуманитарных отношений России и Армении. Переговоры провели вице-премьер РФ Алексей Оверчук и его армянский коллега Мгер Григорян, сообщает пресс-служба правительства РФ.

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Ранее Life.ru писал, что Мгер Григорян 24 ноября отправился в Москву с двухдневным рабочим визитом. Кроме переговоров с Алексеем Оверчуком он примет участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).