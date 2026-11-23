Президент Армении Ваагн Хачатурян одним махом отозвал послов республики сразу из 13 государств, а заодно сменил руководство миссии при НАТО. Соответствующие указы от 23 ноября опубликованы на официальном сайте главы государства. Всего своих должностей лишились семь дипломатов, шестеро из которых представляли Ереван за рубежом.

Самые масштабные изменения затронули дипломатические представительства в Америке. Анаит Арутюнян отозвана с поста посла в Канаде, на Кубе, Ямайке и в Доминиканской Республике. Ованнес Вирабян, отвечавший за отношения с Аргентиной, Чили и Перу, также завершает свою миссию.

Кадровые перестановки коснулись и европейского направления. Цовинар Амбарцумян освобождена от обязанностей посла в Болгарии и Северной Македонии, а Тигран Мкртчян — в Греции и Албании. Кроме того, свои посты покидают представитель Армении в Израиле Арман Акопян и посол в Нидерландах Виктор Биягов.

Последний одновременно занимал должность постоянного представителя республики при Организации по запрещению химического оружия. Отдельным указом Хачатурян отозвал Армана Исраеляна, который руководил армянской миссией при Североатлантическом альянсе.

Все решения приняты по представлению премьер-министра Никола Пашиняна.

Примечательно, что это не первая дипломатическая перестановка в Армении за последнее время. Ранее Life.ru сообщал о подготовке отзыва посла республики в России Гургена Арсеняна. По данным армянских СМИ, решение о его замене власти приняли ещё летом, однако согласование нового кандидата затянулось. Уже 20 ноября Хачатурян официально назначил послом в Москве Самвела Мкртчяна. Новый глава дипмиссии ранее представлял страну при НАТО, а также работал в Ливане и Польше.