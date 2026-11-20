Президент Армении официально назначил Самвела Мкртчяна послом в России
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Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Самвела Мкртчяна чрезвычайным и полномочным послом республики в России. Соответствующий указ от 20 ноября опубликован на официальном сайте главы государства. Резиденцией нового руководителя дипмиссии станет Москва.
Решение принято по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Одновременно президент подписал указ об отзыве прежнего посла Гургена Арсеняна, который представлял республику в России с августа 2024 года.
Самвел Мкртчян — опытный кадровый дипломат. С 2004 по 2010 год он представлял Армению при НАТО, позднее возглавлял дипломатические миссии страны в Ливане и Польше. После работы в Варшаве занимался европейским направлением в Министерстве иностранных дел Армении.
Ранее Life.ru сообщал о подготовке отъезда Гургена Арсеняна из Москвы. Тогда армянская пресса называла Мкртчяна основным кандидатом на освободившуюся должность. При этом появлялись сообщения о якобы возникших трудностях с согласованием его кандидатуры. В начале ноября российский МИД опроверг информацию об отказе Москвы принять дипломата.