Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Самвела Мкртчяна чрезвычайным и полномочным послом республики в России. Соответствующий указ от 20 ноября опубликован на официальном сайте главы государства. Резиденцией нового руководителя дипмиссии станет Москва.

Решение принято по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Одновременно президент подписал указ об отзыве прежнего посла Гургена Арсеняна, который представлял республику в России с августа 2024 года.

Самвел Мкртчян — опытный кадровый дипломат. С 2004 по 2010 год он представлял Армению при НАТО, позднее возглавлял дипломатические миссии страны в Ливане и Польше. После работы в Варшаве занимался европейским направлением в Министерстве иностранных дел Армении.