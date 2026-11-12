Посол Армении в России Гурген Арсенян готовится вернуться на родину. По данным газеты Hraparak, дипломат уже собирает вещи, хотя официально о его отзыве пока не объявлено. Об этом изданию сообщили источники из окружения посла.

Решение заменить Арсеняна, как утверждает газета, власти Армении приняли ещё летом. Однако назначение нового руководителя дипмиссии затянулось, поэтому дипломат, занимающий пост с августа 2024 года, продолжил работать в Москве.

Основным кандидатом на его место называют 67-летнего Самвела Мкртчяна. Ранее он представлял Армению при НАТО с 2004 по 2010 год, а также возглавлял посольство республики в Польше.

По информации Hraparak, согласование кандидатуры Мкртчяна затягивается. При этом 1 ноября МИД России опроверг сообщения о том, что Москва отказалась принять дипломата в качестве нового посла Армении.

Арсенян пока официально сохраняет должность. Он по-прежнему указан главой дипмиссии на сайте посольства Армении в России. Более того, 3 ноября дипломат встретился с заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным и получил ведомственную награду «За взаимодействие».