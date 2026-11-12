Армению лишили права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) исключительно из-за невыполнения финансовых обязательств, а не по политическим причинам. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита во Вьетнам.

По словам спикера Совфеда, решение приняли в строгом соответствии с уставом организации. Ереван продолжительное время не перечислял обязательные взносы, поэтому в отношении республики применили предусмотренные правилами ограничения.

«Страна, которая не платит продолжительное время взносы, лишается права голоса. Это всё идёт в соответствии с документами ОДКБ», — подчеркнула Матвиенко.

Соответствующее решение было принято 11 ноября на саммите ОДКБ в Москве. Помимо права голоса, Армения временно утратила возможность назначать своих представителей на ответственные должности в структурах объединения. Основанием стала статья 25 устава, предусматривающая такие меры при задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об утрате интереса к сотрудничеству с ОДКБ. Ещё 5 ноября он заявил, что у Еревана больше нет связанных с организацией интересов. При этом власти республики ранее объясняли заморозку участия в военном блоке неудовлетворённостью его реакцией на события на армяно-азербайджанской границе.

В преддверии саммита глава МИД России Сергей Лавров рассказал об обсуждении финансовых обязательств Армении. Вопрос был поднят 10 ноября на совместном заседании министров иностранных дел, обороны и секретарей советов безопасности государств объединения. Российская сторона тогда предупредила о предстоящем рассмотрении ограничительных мер.

При этом генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков уточнил, что исключать Армению из организации никто не собирался. Республика сохраняет статус государства — члена ОДКБ и сможет восстановить ограниченные права после погашения задолженности. Однако возвращение к полноценному участию в работе объединения будет зависеть от решения самого Еревана.