Армения больше не заинтересована в сотрудничестве с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, комментируя возможное ограничение прав Еревана в рамках объединения.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного применения к Армении статьи 25 Устава ОДКБ . Она предусматривает ограничение отдельных прав государства — участника организации из-за задолженности по членским взносам. В частности, страна может лишиться права голоса и возможности выдвигать кандидатов на должности по установленным квотам.

Ранее Никол Пашинян допустил подачу официальной заявки на вступление республики в Евросоюз в 2027–2028 годах. По его словам, Ереван пока не определился с точными сроками обращения в ЕС. В марте 2025 года армянские власти приняли закон о начале процесса евроинтеграции, однако официальная заявка на членство до сих пор не подана. При этом Армения остаётся участником Евразийского экономического союза, хотя Пашинян ранее признавал невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС.