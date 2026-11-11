Вопрос об исключении Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не рассматривался на саммите в Москве. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков, уточнив, при каких условиях Ереван сможет возобновить полноценное участие в её работе.

По словам генсека, для восстановления участия Армении необходимо погасить накопившуюся задолженность по членским взносам. После этого республика сможет вновь направлять своих представителей на должности в структурах ОДКБ и участвовать в деятельности организации. Окончательное решение о возвращении к активной работе остаётся за армянским руководством.

«Вопрос об исключении Армении из ОДКБ не стоял», — подчеркнул Масадыков.

Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году и с тех пор перестала перечислять взносы в бюджет организации. При этом формально республика остаётся её членом. Согласно статье 25 устава объединения, двухлетняя задолженность может стать основанием для временного лишения страны права голоса и возможности выдвигать своих граждан на определённые должности. Однако такие ограничения не означают исключения государства из ОДКБ.