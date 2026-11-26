Армения не намерена предпринимать действия, способные нанести ущерб России. В этом заверил премьер-министр республики Никол Пашинян во время брифинга.

«Нет и не будет ни желания, ни намерения, ни цели вредить России», — ответил он.

По оценке главы правительства, напряжённость в отношениях Москвы и Еревана постепенно снижается благодаря дружественному настрою армянской стороны. Политик убеждён, что даже по самым сложным вопросам можно найти взаимоприемлемые решения. Он также выразил надежду на ответное расположение со стороны российских властей.

Пашинян подчеркнул, что республика уважает суверенитет и интересы РФ, однако собственные национальные приоритеты ставит выше. При этом вступать в споры с Москвой руководство страны не собирается, предпочитая продолжать диалог. Рассуждая о возможных компромиссах, премьер исключил отмену закона о начале процесса вступления в Евросоюз.

Напомним, 25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита Пашиняна в Россию. Поездку согласовали заранее. Глава армянского кабмина рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным 3 декабря для обсуждения текущих вопросов. Кроме того, 11–12 декабря он намерен принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Ещё один рабочий визит запланирован на конец месяца в связи с проведением встреч лидеров ЕАЭС и СНГ.