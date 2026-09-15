«Должно что-то произойти»: В Госдуме спрогнозировали перемены на Украине к Новому году

Ситуация вокруг украинского конфликта может заметно измениться уже к Новому году. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По оценке депутата, на приближение перемен указывают сразу несколько факторов — политическая обстановка на Украине и в Европе, внутренние противоречия в Киеве и коррупционные проблемы.

«Ситуация во многом говорит о том, что должно что-то произойти», — сказал Чепа.

Парламентарий также сослался на положение на фронте, заявив, что Украина находится «практически на грани». Дополнительным фактором он назвал экономические трудности европейских стран.

Ранее Life.ru рассказывал, что Чепа допустил проведение трёхсторонних переговоров России, США и Украины до конца 2026 года. По его оценке, перспективы такой встречи во многом зависят от позиции европейских лидеров.