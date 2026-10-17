Должны лечить, а не искать деньги: ЛДПР предложила три меры поддержки сельских врачей

Сельским врачам необходимо компенсировать расходы на аренду жилья, а выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» ежегодно увеличивать с учётом инфляции. С такой инициативой в День участкового терапевта выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, предложивший дополнительные меры поддержки медиков в небольших населённых пунктах.

Политик поблагодарил специалистов, которые ежедневно заботятся о здоровье россиян, первыми принимают пациентов и годами следят за их состоянием. При этом особенно непросто приходится докторам в глубинке, где к профессиональным трудностям добавляются бытовые и финансовые проблемы.

По словам Слуцкого, значительная доля заработка таких сотрудников уходит на съём квартиры. Ситуацию усугубляет и обесценивание государственных выплат, которые долгое время не пересматривались.

«Участковый терапевт должен думать о пациентах, а не о том, чем платить за съёмное жильё», — подчеркнул лидер партии.

Для решения проблемы ЛДПР предлагает закрепить ежегодную индексацию земских выплат на уровне не ниже фактической инфляции. Кроме того, во всех субъектах страны необходимо ввести возмещение расходов на аренду для участковых терапевтов и врачей общей практики, работающих в сельской местности, малых городах и удалённых районах.

Отдельную помощь планируется предусмотреть для будущих специалистов. Студентам-медикам, которые обучаются по целевым договорам и готовятся трудиться в сельских больницах, предлагают назначить дополнительные региональные стипендии. По убеждению Слуцкого, отсутствие доступного жилья не должно вынуждать врачей отказываться от работы там, где в них особенно нуждаются.