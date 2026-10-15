«Не у всех есть деньги»: В Госдуме не оценили идею введения предоплаты для абитуриентов

Обязательная оплата первого семестра ещё до начала обучения в университете может усилить социальное неравенство среди абитуриентов. Семьи с небольшими доходами рискуют оказаться в менее выгодном положении по сравнению с обеспеченными поступающими. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал депутат Госдумы Олег Смолин.

Парламентарий выступил против инициативы Минобрнауки, предусматривающей предварительное внесение денег за платное обучение. Сейчас многие университеты разрешают студентам рассчитываться за образовательные услуги ежемесячно, что позволяет распределять расходы на протяжении семестра.

«Не у всех есть деньги, чтобы заплатить сразу за семестр», — подчеркнул Смолин.

По его словам, состоятельные семьи при желании смогут перечислить необходимую сумму сразу нескольким учебным заведениям, а затем вернуть средства за неиспользованные места. У менее обеспеченных россиян такой финансовой свободы зачастую нет.

Депутат также усомнился в аргументах о необходимости борьбы с одновременным бронированием мест в разных университетах. Он отметил, что заключение договора обычно предполагает внесение хотя бы первого платежа. Поэтому случаи, когда один человек оплачивает обучение сразу в нескольких вузах, представляются ему маловероятными.

Смолин убеждён, что при изменении правил поступления главным приоритетом должно оставаться равенство возможностей. Предложенный механизм, по его оценке, способен создать дополнительные препятствия для абитуриентов из семей с ограниченным бюджетом.

Ранее Life.ru сообщал о предложении Минобрнауки ввести обязательную предоплату за первый семестр. В ведомстве рассчитывают таким способом исключить ситуацию, когда поступающие резервируют платные места сразу в нескольких университетах. Для финансовой поддержки семей предлагается разрешить использование материнского капитала и образовательных кредитов. Новые нормы могут вступить в силу 1 марта 2027 года, если проект утвердят.