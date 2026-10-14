Эпоха готовых ответов закончилась: Ректор объяснил, что изменится для студентов после внедрения ИИ

Планы по внедрению образовательных модулей по искусственному интеллекту во все программы высшего образования с 2027 года являются логичным ответом на вызовы времени, считает ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. По его словам, система высшей школы обязана готовить специалистов под стандарты рынка труда. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

Заявленный переход к включению модулей по искусственному интеллекту во все программы высшего образования с 2027 года – своевременный и логичный шаг. Университет должен готовить человека к той профессиональной среде, в которой ему предстоит работать через пять, десять, двадцать лет. И уже сейчас необходимо исходить из того, что значительную часть интеллектуальной работы специалист будет выполнять вместе с ИИ. Станислав Кудж ректор РТУ МИРЭА д.т.н наук

Педагог подчеркнул, что ИИ кардинально изменит саму структуру профессий: инженеры смогут быстрее тестировать варианты конструкций, медики — точнее анализировать клинические данные, а исследователи — масштабировать проверку научных гипотез. При этом ключевой ценностью выпускника станет умение грамотно формулировать задачи, глубоко понимать суть процессов и нести персональную ответственность за финальный результат.

Трансформация затронет и методы преподавания. Поскольку студенты могут оперативно получать типовые ответы с помощью нейросетей, университетам предстоит повысить сложность проверочных испытаний. Обучение сместится в сторону задач с неизвестным решением, разработки реальных прототипов и поиска нестандартных подходов, а преподавателям предстоит оценивать самостоятельный вклад учащегося в совместную с машиной работу.

«Если студент может за несколько минут получить готовый ответ, университету нужно поднять планку: предложить задачу с неизвестным решением, потребовать проверки гипотезы, создания работающего прототипа, защиты собственного подхода. Сильный выпускник должен уметь действовать в ситуации, для которой ещё нет инструкции», —сказал Кудж.

Кроме того, Кудж обозначил стратегический аспект нововведений для суверенитета страны. По его мнению, Россия должна сосредоточиться на подготовке разработчиков собственных платформ, а не просто квалифицированных пользователей. Отсутствие независимых компетенций в этой сфере создаст риск технологической зависимости, когда правила работы цифровой среды будут диктоваться внешними поставщиками решений.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в обновлённые университетские программы включат два обязательных модуля по ИИ. Первый будет базовым и общим для всех специальностей. Второй посвятят использованию нейросетей в конкретной профессии — его студенты начнут осваивать на втором или третьем курсе.