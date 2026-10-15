В правила приёма в вузы могут внести обязательную предоплату обучения

Минобрнауки РФ планирует обязать поступающих оплачивать первый семестр обучения до момента зачисления. Инициатива призвана исключить практику, когда вчерашние школьники заключают договоры с множеством институтов, блокируя свободные места для других, пишет РИА «Новости».

Сейчас действующие нормы не требуют обязательного внесения средств для зачисления. Это позволяет кандидатам резервировать позиции сразу в нескольких образовательных организациях, создавая так называемый «виртуальный конкурс».

«Устанавливается обязательность при платном приёме оплаты обучения за первый семестр. Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников», — пояснили в ведомстве.

Чтобы поддержать семьи, министерство предлагает узаконить возможность использования материнского капитала или оформления образовательного кредита для совершения такого платежа. Это позволит снизить финансовую нагрузку на поступающих.

Проект приказа уже размещён на федеральном портале правовых актов. Новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года, если документ пройдёт все стадии утверждения.

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