Дом, друзья и знакомые лица: Учёные раскрыли секрет счастливой старости

Возможность стареть в привычной обстановке и не терять социальные связи тесно связана с уровнем счастья пожилых людей. К такому выводу пришли турецкие исследователи, чья работа опубликована в журнале Scientific Reports.

В исследовании участвовали 394 человека старше 65 лет, средний возраст составил 72,5 года. Добровольцев набирали среди пациентов отделений и поликлиник терапии, кардиологии и гастроэнтерологии государственной больницы в Центральной Анатолии.

Участникам предлагали оценить своё эмоциональное состояние, социальную поддержку и возможность продолжать жить в привычной среде. Чем выше человек оценивал условия для так называемого «старения на месте», тем счастливее он себя чувствовал. Связь оказалась сильной и статистически значимой — коэффициент корреляции составил 0,645.

Особенно заметную роль сыграло общение. Доступная социальная поддержка — возможность рассчитывать на окружающих и поддерживать связи — коррелировала со счастьем сильнее, чем физическая самостоятельность. Для первого показателя коэффициент составил 0,654, тогда как для физических возможностей — 0,346.

Авторы считают, что при создании комфортных условий для старшего поколения важно думать не только о медицинской помощи и бытовой доступности. Сохранение привычного окружения, контактов с другими людьми и участия в жизни местного сообщества также может быть связано с эмоциональным благополучием.

При этом сами исследователи подчёркивают ограничения работы. Она проводилась в одной больнице и носила наблюдательный характер, поэтому результаты показывают именно связь между показателями, а не доказывают, что проживание в привычной среде само по себе делает человека счастливее.

Значение общения для пожилых людей подтверждают и специалисты в России. В августе Life.ru рассказывал, почему с пожилыми родителями важно разговаривать каждый день. Регулярные контакты с родными, друзьями и знакомыми помогают сохранять социальную активность и задействовать важные функции мозга. После выхода на пенсию эксперты советуют не замыкаться дома, продолжать встречаться с близкими и расширять круг общения.