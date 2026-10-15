Дом футболиста «Бетиса» Антони ограбили во время матча с «Порту»

Дом бразильского футболиста испанского «Бетиса» Антони ограбили, пока он находился на поле во время матча Лиги чемпионов против португальского «Порту». Неизвестные проникли в жилище спортсмена, когда его команда одерживала победу со счётом 3:2. О случившемся сам игрок рассказал в социальных сетях, сообщает испанская газета AS.

Встреча проходила на стадионе «Ла-Картуха» в Севилье. «Бетис» сумел переломить ход игры и вырвать победу у португальского клуба, однако радость бразильца от успешного матча оказалась недолгой.

Узнав о вторжении в свой дом, футболист опубликовал эмоциональное обращение. Он признался, что сильнее всего его потрясли не украденные вещи, а ощущение незащищённости и страх, который испытали близкие.

«Мой дом ограбили. Ночь, которая должна была быть блестящей, закончилась гневом и разочарованием», — написал Антони.

По словам спортсмена, пережить подобное особенно тяжело, поскольку собственный дом должен оставаться местом, где семья чувствует себя в полной безопасности. Бразилец подчеркнул, что материальные потери можно восполнить, тогда как вернуть утраченное спокойствие гораздо сложнее.

Ранее Life.ru рассказывал, что дом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба ограбили во время матча Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». В момент проникновения злоумышленников внутри находились дети футболиста. Сам спортсмен назвал случившееся страшным кошмаром для своей семьи.