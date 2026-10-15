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Опубликовано 15 октября, 19:43

Дом футболиста «Бетиса» Антони ограбили во время матча с «Порту»

Бразильский футболист испанского «Бетиса» Антони. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / antony00

Бразильский футболист испанского «Бетиса» Антони. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / antony00

Дом бразильского футболиста испанского «Бетиса» Антони ограбили, пока он находился на поле во время матча Лиги чемпионов против португальского «Порту». Неизвестные проникли в жилище спортсмена, когда его команда одерживала победу со счётом 3:2. О случившемся сам игрок рассказал в социальных сетях, сообщает испанская газета AS.

Встреча проходила на стадионе «Ла-Картуха» в Севилье. «Бетис» сумел переломить ход игры и вырвать победу у португальского клуба, однако радость бразильца от успешного матча оказалась недолгой.

Узнав о вторжении в свой дом, футболист опубликовал эмоциональное обращение. Он признался, что сильнее всего его потрясли не украденные вещи, а ощущение незащищённости и страх, который испытали близкие.

«Мой дом ограбили. Ночь, которая должна была быть блестящей, закончилась гневом и разочарованием», — написал Антони.

По словам спортсмена, пережить подобное особенно тяжело, поскольку собственный дом должен оставаться местом, где семья чувствует себя в полной безопасности. Бразилец подчеркнул, что материальные потери можно восполнить, тогда как вернуть утраченное спокойствие гораздо сложнее.

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Ранее Life.ru рассказывал, что дом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба ограбили во время матча Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». В момент проникновения злоумышленников внутри находились дети футболиста. Сам спортсмен назвал случившееся страшным кошмаром для своей семьи.

Больше новостей о матчах, футбольных звёздах и событиях за пределами поля — в разделе «Футбол» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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