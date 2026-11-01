Постоянная усталость, головная боль, раздражение слизистых и проблемы с дыханием могут быть связаны не только с состоянием здоровья человека, но и с помещением, в котором он проводит много времени. Такие симптомы встречаются при так называемом синдроме больного здания, предупредила врач Марият Мухина в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, одной из причин ухудшения самочувствия может стать загрязнённый воздух. Особую опасность плохая вентиляция, повышенная влажность и плесень представляют для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

«У людей с астмой, хроническим ринитом или склонностью к аллергиям симптомы в таком здании будут проявляться ярче», — объяснила Мухина.

Врач также обратила внимание на недостаточный воздухообмен. В плохо проветриваемых помещениях могут накапливаться загрязняющие вещества, а при определённых условиях повышается риск распространения респираторных инфекций.

При этом характерный признак «синдрома больного здания» — связь неприятных ощущений с конкретным местом. Если головная боль, усталость или раздражение глаз регулярно появляются в офисе либо квартире, но ослабевают после выхода на улицу, стоит обратить внимание на условия внутри помещения. Однако сами по себе такие симптомы не позволяют установить причину недомогания.

Для начала Мухина советует проверить вентиляцию, оценить влажность воздуха и осмотреть помещения на наличие плесени. Отдельное внимание следует уделить мебели и отделочным материалам, которые могут выделять загрязняющие вещества.

«Провести аудит: осмотреть материалы отделки и мебели, проверить систему вентиляции, оценить уровень влажности, поискать признаки плесени. Обеспечить достаточный приток свежего воздуха», — рекомендовала специалист.

При обнаружении проблем важно устранить источник загрязнения или сырости. Очиститель воздуха может стать дополнительной мерой, но не заменяет исправную вентиляцию и устранение плесени. Если симптомы сохраняются или усиливаются, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить другие причины.

Ранее Life.ru рассказывал, что привычные предметы в квартире могут незаметно ухудшать качество воздуха. Среди потенциальных источников загрязнения — ароматические свечи, освежители, бытовая химия и плесень. Особое внимание специалисты советовали уделять сырости: грибок способен появляться за мебелью, под обоями и возле окон, а его споры могут провоцировать респираторные симптомы и аллергические реакции.