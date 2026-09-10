Дом Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе пытались ограбить

Неизвестный мужчина попытался проникнуть в особняк, который предположительно принадлежит режиссёру Квентину Тарантино. Инцидент произошёл днём в районе Голливудские холмы в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на полицию.

Подозреваемого заметил садовник. Мужчина, одетый во всё чёрное, поднялся на второй этаж трёхэтажного дома. К моменту приезда полиции правонарушитель уже покинул здание. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели помещения, однако обнаружить его не смогли.

«Сотрудники осмотрели дом, но не смогли его найти. Пока неизвестно, удалось ли злоумышленнику скрыться с какой-либо добычей и находился ли кто-нибудь в особняке во время попытки проникновения», — добавляет издание.

Ранее в Барселоне двое мужчин попытались проникнуть в дом футболиста сборной Испании Ламина Ямаля. Частная охрана заметила людей в капюшонах на камерах после победы испанской команды над Францией в полуфинале чемпионата мира. Мужчины перелезли через забор, но после срабатывания системы безопасности покинули территорию. Полиция начала их розыск. До этого в 2026 году жертвами ограблений в Барселоне становились футболисты Пау Кубарси и Жоан Гарсия.