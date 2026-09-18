Дом музыки в Москве откроет новый сезон концертом в честь Шостаковича

Московский Дом музыки открывает новый сезон. На его площадках пройдут концерты классической и джазовой музыки, театральные постановки, народные и эстрадные шоу, просветительские встречи и семейные программы.

Под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Филиппа Чижевского коллектив исполнит все симфонии Людвига ван Бетховена. В программе сезона также примут участие Владимир Спиваков, Алиса Фрейндлих, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Фёдор и Виктор Добронравовы, Максим Дунаевский и другие артисты.

Одним из заметных событий станет премьера фэнтези-мюзикла «Фабрика монстриков». Спектакль покажут 10 октября. 14 ноября артисты театра «Мирлиц» представят шоу «Облачные клоуны».

Ранее стало известно об отмене юбилейного концерта Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге. Выступление должно было пройти 15 ноября в БКЗ «Октябрьский». Изначально артистка планировала выступить там 25 февраля, однако концерт перенесли на ноябрь, а затем отменили.