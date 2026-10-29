Дом оживал лишь по ночам: Аргентинского учёного заподозрили в четырёхлетнем заточении семьи

В аргентинском городе Эскель задержали 72-летнего биохимика Мигеля Эдгардо Баттисту, которого подозревают в незаконном удержании жены и троих детей на протяжении как минимум четырёх лет. Как пишет испанская газета El País, тревогу забили соседи, заметившие, что семья практически не выходит из дома, а дети не посещают школу.

По данным издания, Баттиста вместе с 41-летней супругой и детьми, которым сейчас 13, 17 и 19 лет, переехал в Патагонию в 2020 году, во время пандемии коронавируса. Позднее семья поселилась в районе Ла-Каскада, где её необычный образ жизни стал вызывать подозрения у местных жителей.

Соседи рассказывали, что из дома периодически доносились отчаянные крики, окна постоянно оставались закрытыми тканью или бумагой, а активность внутри жилища наблюдалась преимущественно по ночам. При этом на улицу изредка выходил только глава семейства.

Первые жалобы поступили ещё в 2024 году, однако тогда полиция не приняла никаких мер. После повторного обращения 10 октября специалисты попытались проверить условия проживания семьи, но Баттиста отказался впустить их в дом и позволить поговорить с его близкими.

В итоге прокуратура добилась разрешения на срочный обыск. Представители ведомства заявили, что обнаружили членов семьи в крайне уязвимом положении. Соседи также жаловались на антисанитарию и скопление мусора возле дома, хотя сотрудники прокуратуры подтвердили лишь беспорядок внутри здания.

Сам биохимик свою вину отрицает. Его адвокат Даниэль Сандоваль утверждает, что семья добровольно изолировалась от окружающих из-за угроз и вымогательства, якобы связанных с научными разработками Баттисты. По версии защиты, после одного из нападений мужчина решил ограничить контакты с внешним миром.

Суд назначил Баттисте десять суток предварительного заключения по делу о незаконном лишении свободы и оставлении людей без необходимой помощи. Его супругу госпитализировали в психиатрическое отделение больницы Эскеля, а троих детей временно передали под опеку другой семьи. Защита утверждает, что дети обучались дома, и оспаривает сообщения об их истощении.

По данным аргентинской газеты Clarín, все трое детей уже дали показания в специально оборудованном помещении. Адвокат заявил, что они не подтвердили версию о принудительном заточении и имели ключи от дома. Следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.