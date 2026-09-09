«Дом.РФ» стал владельцем производителя лифтов «Метеор лифт»

Группа «Дом.РФ» стала владельцем 100% производителя лифтов «Метеор лифт», следует из данных ЕГРЮЛ.

Сделка прошла через ООО «УК МЕТЕОР». С 10 июля ей принадлежит весь капитал «Метеор лифт», а по состоянию на 9 сентября 100% самой управляющей компании уже находится у «Дом.РФ». До этого владельцем «УК МЕТЕОР» числилось АО «АЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ».

«Метеор лифт» ранее был российским подразделением американской Otis Worldwide Corporation и назывался «Отис лифт». В 2022 году компания сменила название после ухода Otis из российского бизнеса.

Американская корпорация тогда прекратила принимать новые заказы в России и остановила инвестиции в развитие предприятия. Летом того же года российские активы Otis приобрела компания Ice Development, входящая в структуру S8 Capital.

Производство лифтов на предприятии в Санкт-Петербурге после сделки продолжилось под брендом Meteor.

При этом «Метеор лифт» стал не первым лифтовым активом в структуре «Дом.РФ». С 2019 года группе также принадлежит Щербинский лифтовый завод.

Ранее стало известно, что в российских жилых комплексах участились поломки лифтов на фоне дефицита квалифицированных специалистов. На 800 тысяч подъёмников приходится около 12,5 тысячи сотрудников, а отрасль также испытывает нехватку монтажников: их насчитывается порядка двух тысяч.